Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Brand eines PKW

Schüttorf (ots)

Am Samstagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines PKW auf der Autobahn A 30 in Höhe Schüttorf alarmiert. Ein BMW X3 fing vermutlich wegen eines technischen Defektes gegen 10:40 Uhr Feuer. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Auto retten und blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen am Einsatzort und konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung Amsterdam war für die Zeit der Lösch -und Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell