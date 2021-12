Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Frau nach Brand verstorben

Beesten (ots)

Wie bereits berichtet ist es am 9. Dezember zu einem Brand an der Hauptstraße in Beesten gekommen. Eine 32-jährige Bewohnerin erlitt dabei lebensgefährliche Brandverletzungen. Die Frau verstarb am heutigen Tag in einer Spezialklinik in Dortmund.

