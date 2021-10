Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Kinderfahrrad gestohlen

Geeste (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 7.10 und 13.45 Uhr ein schwarzes Kinderfahrrad der Marke "Trek Marlin". Das Rad stand zur Tatzeit verschlossen an einer Bushaltestelle an der Straße Wietmarscher-Damm in Geeste. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

