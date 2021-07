Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Tankstelle

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Tankstelle an der Karl-Braun-Straße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten daraus Tabakwaren von bislang unbekannter Menge. Der angerichtete Sachschaden ist erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell