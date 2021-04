Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Samstag ist es auf B213 in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Löningen unterwegs, als ihm kurz vor der dortigen Abbiegung zur Zentraldeponie Flechum ein überholender PKW auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Nur durch starkes Abbremsen konnte der 36-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Daraufhin fuhr ein hinter ihm fahrender 31-Jähriger mit seinem VW auf das Auto auf. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell