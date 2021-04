Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montag kam es auf der B70 in Lingen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Gegen 11.30 Uhr wurde eine Autofahrerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs war, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt. Sowohl die Überholte als auch der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw mussten stark abbremsen, um Zusammenstöße zu verhindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

