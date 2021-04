Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Brand in Küche

Herzlake (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Rosenstraße in Herzlake alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 7.30 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses zu einem Brand. Ein 80-jähriger Bewohner wurde durch eine Rauchvergiftung lebensgefährlich verletzt. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes kam dem Mann zu Hilfe und wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Herzlake, Holte und Haselünne waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

