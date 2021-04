Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Briefkasten aufgebrochen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 1. und dem 6. April den Briefkasten eines Sanitätshauses an der Georgstraße in Lingen aufgebrochen. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell