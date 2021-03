Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallzeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag kam es auf der Nordstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa war gegen 14.50 Uhr auf der Nordstraße in Richtung Haselünner Straße unterwegs und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Willy-Brand-Ring abzubiegen. Als ein in selber Richtung fahrender weißer Pkw auf ihre Fahrspur wechselte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrzeugführer entfernten sich daraufhin von der Unfallstelle. Der Fahrer des weißen Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

