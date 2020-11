Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Raub auf Kiosk

MeppenMeppen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Raub auf einen Kiosk an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen gekommen. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Täter betraten gegen 08.10 Uhr den Kiosk. Sie bedrohten die Angestellte mit einer Pistole und forderten die Herausgabe vor Bargeld. Ein weiterer Angehöriger des Kiosks kam dazu und forderte die Täter eindringlich auf den Raum zu verlassen. Daraufhin flohen die beiden ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein 23-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau konnten anschließend festgenommen werden. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter am Amtsgericht Meppen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

