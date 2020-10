Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 18-Jähriger angefahren

Haren (ots)

Am Freitag kam es an der Sögeler Straße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-Jähriger war gegen 19.55 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sögel unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer zur Auffahrt der B70 abbog. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Vermutlich war der Unfallverursacher mit einem dunkelblauen BMW unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

