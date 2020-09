Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Radfahrer verletzt

Gildehaus (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend am Isterberger Weg zog sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zu. Ein unfallbeteiligter PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Der Radfahrer befuhr gegen 22.15 Uhr den Isterberger Weg in Richtung Nordhorn, als er in Höhe der Kreuzung An der Waldseite einem von links kommenden PKW ausweichen musste. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des PKW hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch in Richtung Nordhorn fort.

Der PKW-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

