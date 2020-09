Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Geldbörse gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Gestern Mittag kam es in Verbrauchermärkten an der Heinrich-Böll-Straße sowie an der Rheiner Straße zu zwei Diebstählen. Die Geschädigten hatten jeweils ihre mitgeführten Taschen an den Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment entnahmen unbekannte Täter die Geldbörsen aus den Taschen und entfernten sich unerkannt aus dem Markt. Die Tat an der Rheiner Straße ereignete sich zwischen 10.15 - 10.30 Uhr. Rund zwei Stunden später, zwischen 13.15 - 13.30, kam es zu einer zweiten Tat in einem weiteren Discounter an der Heinrich-Böll-Straße. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell