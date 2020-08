Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Handtasche entwendet (Update)

Bad Bentheim (ots)

Gestern kam es am späten Nachmittag im "Edeka" an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einem vermeintlichen Diebstahl einer Handtasche und der darin befindlichen Geldbörse. Nun meldeten die Besitzerin, dass sie die Handtasche wohl lediglich in dem Supermarkt vergessen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell