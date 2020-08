Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Hecke in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Gestern kam um 13:25 Uhr kam es zu einem Heckenbrand an der Südstraße in Bad Bentheim. Beim Abflämmen von Unkraut durch einen Anwohner, geriet eine Hacke in Brand. Das Feuer konnte wurde eigenhändig vom Anwohner gelöscht. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Hecke durch die Feuerwehr nachgelöscht.

