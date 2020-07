Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Werkzeuge entwendet

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Straße Am Glockenturm in Meppen. Sie brachen in eine dortige Werkstatt ein und entwendeten mehrere akkubetriebene Werkzeuge samt Ladestationen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

