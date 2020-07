Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Jugendlich versuchen Automaten zu knacken

Börger (ots)

Gestern um 16:30 Uhr wurden zwei männliche sowie eine weibliche Jugendliche von Zeugen dabei beobachtet, wie sie versuchten mittels eines Akkubohrers einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Der Automat steht am Tannenweg in Börger. Als sie von den Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit einem Pkw. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden.

