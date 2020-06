Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vier Unfälle in zwei Stunden

Lingen (ots)

Am Mittwochmorgen verzeichnete die Autobahnpolizei auf der A 31 insgesamt vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die ersten beiden Unfälle ereigneten sich gegen kurz vor 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren, in Höhe des Rastplatzes Bergler-Feld. In beiden Fällen stießen die Fahrzeuge alleinbeteiligt zunächst gegen die Mittelschutzplanke und schleuderten anschließend in den Seitenraum. Gegen 6.20 Uhr kam es zu einem dritten Unfall, bei dem ein Auto auf der A 31 in Richtung Norden, kurz vor der Anschlussstelle Schüttorf-Ost, in die Leitplanke stieß. Gegen 8 Uhr folgte dann, zwischen den Abfahrten Schüttorf-Ost und Ochtrup-Nord auf der Richtungsfahrbahn Süden, der vierte Unfall. Alle Autofahrer blieben unverletzt. Es entstanden hohe Sachschäden an den Fahrzeugen und jeweils an den Schutzplanken. In allen Fällen ist davon auszugehen, dass die gewählte Geschwindigkeit nicht an die teils widrigen Witterungsverhältnisse angepasst war.

