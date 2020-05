Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Blumenkübel beschädigt

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag zwischen 23:00 und 06:00 Uhr einen Blumenkübel am Deegfelder Weg in Nordhorn beschädigt. Dabei rissen sie das Kabel des vor dem Wohnhaus stehenden, beleuchteten Blumenkübels samt Steckdose aus der Hauswand und verteilten die darin befindlichen Blumen sowie die Erde über die Einfahrt. Der Blumenkübel wurde ca. 50 Meter entfernt von dem Wohnhaus aufgefunden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

