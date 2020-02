Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Vandalismus auf Sportanlage

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 16:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fußballplätze sowie einen Lichtmast auf dem Vereinsgelände des VFL Emslage in Meppen. Die Täter fuhren mit einem Pkw auf die Fußballplätze und beschädigten durch "driften" den Rasen. Dabei prallten sie gegen einen Lichtmast der Flutlichtanlage und beschädigte ihn. Hierbei müsste auch der Pkw erheblich Schaden davongetragen haben. Ein sichergestelltes Fahrzeugteil lässt auf eine silberne Mercedes C-Klasse schließen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

