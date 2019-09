Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach Supermarkträubern (HINWEIS)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Meppen (ots)

Wie bereits berichtet haben zwei bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend des 22. August den Combi-Markt an der Fürstenbergstraße überfallen. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder der Täter und sucht weiterhin nach Zeugen. Die beiden maskierten Männer betraten kurz vor Ladenschluss gegen 21 Uhr den Markt. Sie bedrohten zwei Angestellte mit zwei Messern und forderten Bargeld. Als sie bemerkten, dass sich noch ein weiterer Mann im Laden befand, ergriffen sie umgehend die Flucht. Beute machten sie keine. Einer der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er trug ein türkisgrünes T-Shirt mit dem Aufdruck "Too Fast 2 Live2 young 2 Die" sowie eine dunkle Jeans und weiß gemusterte Sneakers. Der zweite Täter war von identischer Größe und in ähnlichem Alter. Er war mit einem grünweißen, quer gestreiften, langärmligen Oberteil und einer dunklen Jeans im "destroyed Style" bekleidet. Beide führten jeweils auffällig lange Messer mit sich und sprachen jeweils akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

---- Auf den zunächst veröffentlichten Foto war eine Person zu sehen, ohne dass diese unkenntlich gemacht wurde. Diese Version des Bildes bitte löschen!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell