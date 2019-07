Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft

Lingen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Freitag in ein Schuhgeschäft an der Rheiner Straße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei dem Versuch die Eingangstür zum Geschäft aufzuhebeln. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

