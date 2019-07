Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Fahrer eines schwarzen Audi gesucht

Dörpen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der B70 in Höhe Dörpen zu einer äußerst gefährlichen Verkehrssituation gekommen. Der Fahrer eines silbernen Ford Galaxy war gegen kurz vor 8 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. In Höhe der Nordlandallee wollte er links abbiegen. Weil er zunächst den Gegenverkehr durchfahren lassen musste, hielt er am Ende der Abbiegespur an. Aus dieser Fahrzeugschlange heraus, setzte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi zum Überholen an. Nur wenige Meter vor dem wartenden Ford scherte er wieder ein. Die Polizei Papenburg sucht nun sowohl den Audifahrer, als auch Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden unter der Rufnummer (04961)9260 entgegengengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell