Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Unfall beim Überholen

Emsbüren (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Lingener Straße zwischen Bernte und Leschede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12 Uhr setzte der 25-jährige Fahrer eines VW zum Überholen des vor ihm fahrenden Bullis mit Anhänger und einem davor fahrenden Traktor an. Als er sich etwa auf Höhe des Anhängers befand, scherte der Bullifahrer ebenfalls zum Überholen aus. Dabei stieß der Anhänger gegen den rechten Vorderreifen des VW. Beim Ausweichmanöver des 25-Jährigen stieß dessen Pkw zusätzlich gegen einen Leitpfosten. Die Insassen blieben unverletzt. Der Bullifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. An der Unfallstelle hielten mehrere Verkehrsteilnehmer an, um sich nach dem Wohlbefinden der Autoinsassen zu erkundigen. Hinweise nimmt die Polizei in Salzbergen unter Telefonnummer (05976)1088 entgegen.

