POL-PB: Bei Alleinunfall schwer verletzt

Paderborn-Wewer (ots) - (mb) Bei einem Alleinunfall auf dem Alter Hellweg hat eine 39-jährige Frau am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 12.00 Uhr fuhr die Frau mit einem Renault Kangoo von Wewer in Richtung Oberntudorf. Kurz nach dem Imbsenburgweg kam der Wagen aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum, schleuderte herum und blieb entgegen der Fahrrichtung auf der rechten Seite liegen. Die schwer Verletzte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

