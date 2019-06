Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kind nach Unfall leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Burenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.15 Uhr war eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Russellstraße unterwegs. Als ein etwa neun- bis zehnjähriger Junge unvermittelt vom Parkplatz des Fitnessstudios Injoy über die Fahrbahn fuhr, konnte sie ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. Die Autofahrerin stieg aus und bat um einen Personalienaustausch. Das Kind stieg aber wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Rheiderlandstraße davon. Die Eltern des Jungen werden gebeten sich bei der Polizei Papenburg zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer (04961)9260 entgegengenommen.

