Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Fernfahrerstammtisch

Wietmarschen-Lohne (ots)

Der nächste öffentliche Fernfahrerstammtisch mit der Polizei findet am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr statt. Thema der Veranstaltung wird der Komplex der "Ersten Hilfe" sein. Veranstaltungsort ist der Raiffeisen Grill in Wietmarschen-Lohne, Benzstraße 6, an der A 31, Ausfahrt Lingen. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell