Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Feuer auf Waldweg

Sögel (ots)

Unbekannte Täter haben gestern am frühen Abend in der Straße Am Schützenplatz ein Feuer verursacht.

Die Täter suchten zuvor auf dem Waldweg diverses Bruchholz zusammen, zündeten dieses mit Hilfe eines Teelichtes an und verließen anschließend die Örtlichkeit. Durch den aufsteigenden Rauch wurde ein Passant auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Sögel war mit sechs Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell