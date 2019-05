Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Wohnwagen auf Fahrbahn entsorgt

Quendorf (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen abgestellten schwarzen Wohnwagen auf dem Schlehenweg gefunden. Da der Wohnwagen sich in einem schlechten Zustand befindet, könnte es sein, dass er vom Eigentümer entsorgt werden sollte. Er wurde nahezu mittig auf der Fahrbahn abgestellt und hätte dadurch den Straßenverkehr stark gefährden können. Zeugen die das auffällige Gespann der Marke Corsa gesehen haben oder Angaben zum Eigentümer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 98 00 zu melden.

