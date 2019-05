Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zwei Polizeibeamte von Angreifer verletzt

Sögel (ots)

In der vergangenen Nacht wurden zwei Polizeibeamte von einem 32-jährigen Mann angegriffen und leicht verletzt. Die Polizisten hatten den Mann wegen einer Ruhestörung in der Kolpingstraße aufgesucht. Als er die Tür öffnete, griff er die Beamten unvermittelt an. Der 32-Jährige konnte überwältigt werden. Er wurde ins Marienkrankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Dort leistete er weiter Widerstand und verletzte die Polizisten leicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Polizeibeamter musste noch in der Nacht im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell