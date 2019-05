Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen

Papenburg

Werlte - Hochsitze zerstört, Identität des Täters steht fest

Lingen / Papenburg / Werlte (ots)

Lingen / Papenburg / Werlte - Hochsitze zerstört, Identität des Täters steht fest

Am 24.04.2019 wurde durch die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ein Fahndungsfoto einer Person veröffentlicht, die im Verdacht stand, für eine schadensträchtige Serie von Sachbeschädigungen an Hochsitzen im nördlichen Emsland aus dem Februar 2019 verantwortlich zu sein. Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung rückte eine männliche Person aus der Gemeinde Esterwegen im Emsland in den Fokus der Ermittlungen. Durch das Auffinden weiterer Beweismittel bestätigte sich zeitnah, dass es sich bei dem dringend Tatverdächtigen um einen 22-jährigen Mann aus der Gemeinde handelt. Bei weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Beschuldigte seinen Lebensmittelpunkt nach Groningen in den Niederlanden verlegt hat. In Kooperation mit der niederländischen Polizei wurde mittlerweile die Wohnanschrift des Beschuldigten in Groningen durchsucht und weitere Beweismittel aufgefunden. Die Ermittlungen und Auswertung dauern weiterhin an.

An dieser Stelle bedanken sich die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und die Staatsanwaltschaft Osnabrück für die Hinweise aus der Bevölkerung und den daraus resultierenden Ermittlungserfolg. / eot

