Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Garage der Polizei mit Farbe beschmiert

Geeste (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschmierten bislang unbekannte Täter eine durch die Polizei genutzte Garage in der Straße An der Schaftrift. Hierbei wurde das Garagentor mit schwarzer Farbe beschmutzt.

Bereits in der Nacht zu Karfreitag wurde das Wartehäuschen einer Bushaltestelle in der Geschwister-Scholl-Straße mit Farbe besprüht.

Die Höhe der entstandenen Schäden sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 entgegen.

