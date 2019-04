Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Einbruchserie in landwirtschaftliche Gehöfte

Bawinkel (ots)

Zu insgesamt 14 Einbrüchen ist es zwischen dem 27.März und dem 11. April gekommen. Die Täter hatten es dabei auf Elektrowerkzeuge abgesehen und brachen dafür Nebengebäude auf landwirtschaftlichen Gehöften auf. Die Taten ereigneten sich in Lengerich, Bawinkel, Gersten, Langen und Stavern. Dabei drangen die Täter jeweils in der Nacht in die Gebäude ein. Mittlerweile ist dabei ein Entwendungsschaden von über 18000 Euro entstanden.

Aufgrund des umfangreichen Diebesgutes dürften die Täter möglicherweise ein Kraftfahrzeug bei der Tatausführung nutzen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell