POL-EL: Lingen - Eigentümer von Diebesgut gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Mitte Februar und Mitte März ist es in den Lingener Ortsteilen Darme, Altenlingen, Holthausen/Biene und Schepsdorf sowie im Stadteil Reuschberge zu insgesamt etwa 50 miteinander zusammenhängenden Straftaten gekommen. Darunter sind vor allem Diebstähle aus Autos, Hausfriedensbrüche und Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Im Rahmen der Ermittlungen geriet schnell ein 20-jähriger Mann aus Lingen in den Fokus der Beamten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden zahlreiche Beweismittel, darunter auch unterschiedliches Diebesgut, beschlagnahmt. Mehrere Gegenstände konnten bislang noch keinen Eigentümern zugeordnet werden. Der junge Mann wurde festgenommen und in die JVA eingeliefert. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 20-Jährige die Taten nicht allein begangen hat. In diesem Zusammenhang wird gegen einen 29-jährigen Mann, der ebenfalls aus Lingen kommt, ermittelt. Er kommt als Mittäter in Betracht. Bei Durchsuchung seiner Wohnung wurden Drogen, diverse Messer, eine Geldkassette und ein entwendetes Radio sichergestellt. Das Radio konnte den Eigentümern bereits wieder ausgehändigt werden. Das beigefügte Foto zeigt Teile des Diebesgutes, die noch keinen Straftaten zugeordnet werden konnten. Hinweise zu dem Diebesgut nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

