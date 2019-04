Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Feuer im Kinderzimmer

Geeste (ots)

Am Samstagmorgen ist es in einem Einfamilienhaus am Tannenweg zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 6 Uhr war das Feuer in einem Kinderzimmer, im Bereich eines dort aufgestellten Wickeltisches, ausgebrochen. Die Eltern konnten sich mit ihren fünf Kindern im Alter zwischen fünf Monaten und neun Jahren selbstständig und unverletzt aus dem Haus befreien. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

