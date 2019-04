Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mit 2,77 Promille auf Motorroller unterwegs

Werlte (ots)

Die Polizei Sögel hat am Samstagmittag an der Loruper Straße in Werlte einen betrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab gegen 12.15 Uhr einen Wert von 2,77 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

