Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Zeugen gesucht

Dalum (ots)

Am späten Sonntagabend kam es an der Kreuzung Meppener Straße in Höhe "Am Rathaus" zu zwei Vorfällen, die in einem Zusammenhang stehen dürften.

Eine Verkehrsteilnehmerin teilte gegen 22:00 Uhr mit, dass eine männliche Person vor ihr Auto gelaufen sei und mit der Faust auf die Motorhaube schlug. Die Motorhaube wurde dabei beschädigt. Eine zweite Person habe diesen Mann dann weggezogen. Beide Männer entfernten sich unerkannt.

Gegen 23:45 Uhr erhielt die Polizei einen ähnlichen Hinweis. Ein unbekannter Mann würde versuchen, an der genannten Kreuzung Autos anzuhalten. Die Person konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer (05937) 8236 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell