Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Anhänger gestohlen

Lengerich (ots)

Bereits am 2.März wurden von einer Baustelle in der Straße Zum Thül ein Anhänger des Herstellers Krone sowie ein grüner Heckcontainer gestohlen. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen ca. 40 Jahre alten Kipper mit einem zulässigen Gesamtgewicht von sechs Tonnen. Ersten Ermittlungen zur Folge wurden Anhänger und Container durch einen Traktor von der ehemaligen Hofstelle abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)1770 entgegen.

