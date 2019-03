Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Papenburg (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08.55 Uhr auf der Russellstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-Papenbuger wurde dabei schwer verletzt.

Der Radfahrer fuhr auf der Fahrbahn der Russellstraße in Richtung Oldenburger Straße, als er möglicherweise durch eine Windböe gegen einen in gleiche Richtung fahrenden Transporter gedrückt wurde und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Der 78-Jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell