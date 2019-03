Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Nach Unfall Fahrrad zurückgelassen

Sögel (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der Sprakeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher war mit seinem grünen Herrenfahrrad der Marke Matador in Richtung Berßener Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 15 fuhr er gegen einen dort unbeleuchtet abgestellten Mitsubishi Space Star. Der Unbekannte ließ sein Fahrrad zurück und ging zu Fuß weiter. Um den angerichteten Schaden kümmerte er sich nicht. Möglicherweise ist er in das nahegelegene Industriegebiet gegangen, um dort seiner Arbeit nachzugehen. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

