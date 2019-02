Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfall im Begegnungsverkehr

Haren (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08:20 Uhr auf der Wierescher Straße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der unbekannte Fahrer eines LKW fuhr die Wierescher Straße in Richtung Bersede, als er mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Dabei wurde der Außenspiegel des Entgegenkommenden beschädigt. Durch die Trümmerteile wurde ebenfalls ein nachfolgender PKW an der Fahrzeugfront beschädigt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen LKW mit Container-Aufbau gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

