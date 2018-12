POL-EL: Uelsen - Geringer Schaden nach Brand

Uelsen (ots) - Am Sonntagvormittag ist es im Nebengebäude eines Privatgrundstücks am Grünlandweg zu einem Brand gekommen. Das Feuer war im Bereich eines Stromverteilers ausgebrochen und hatte geringe Schäden an der Deckenvertäfelung und weiteren Teilen des Dachstuhls verursacht. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen, da der Brand bereits gelöscht war. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus.

