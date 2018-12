POL-EL: Meppen - Fahrerflucht in der Tiefgarage Kaufland

Meppen (ots) - In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr wurde in der Tiefgarage der Firma Kaufland in Meppen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein geparkt abgestellter PKW, VW Passat, vorne beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 949-0 in Verbindung zu setzen. /eot

