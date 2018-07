POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Unfall mit zwei Schwerverletzten gesucht

Salzbergen (ots) - Nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten am frühen Sonntagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Die Besatzung eines Streifenwagens wollte an der Rheiner Straße ein Auto kontrollieren. Daraufhin raste der 18-jährige Fahrer davon. Während seiner Flucht hat er möglicherweise rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wenig später kam das Auto von der Fahrbahn ab. Der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt. (Die Unfallmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3985412) Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Verfolgungsfahrt. Sie werden gebeten, sich in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

