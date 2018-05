POL-EL: Niederlangen - Unfallflucht

Niederlangen (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 13.00 Uhr gab es auf der Sustrumer Straße zwischen Kiefernweg und Lerchenstraße einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein LKW und ein Sattelschlepper berührten sich im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln. Der Fahrer des blauen Mercedes Sattelschleppers fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72 100 zu melden.

