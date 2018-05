POL-EL: Schapen - Pferd von Motorrad aufgescheucht; Mann verletzt

Schapen (ots) - Ein 52-jähriger Mann ist am 10. April auf einer Koppel am Bramhof von einem scheuenden Pferd verletzt worden. Ein Motorradfahrer soll gegen 20 Uhr mit seiner Geländemaschine an der Koppel vorbeigefahren und die Pferde aufgescheucht haben. Eines der Tiere scheute und brach dem 52-Jährigen, der sich im Auslauf aufhielt, den Unterkiefer. Das grüne Motorrad soll kein Kennzeichen gehabt haben. Der Motorradfahrer soll grüne Kleidung und einen grünen Helm getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell