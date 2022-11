Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Reifen zerstochen

Hage - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Reifen zerstochen

Unbekannte haben am Wochenende in der Westerlooger Straße in Aurich die Reifen von geparkten Autos zerstochen. Beschädigt wurden die Reifen eines Dacia Dokker und eines Skoda Fabia vor einem Mehrparteienhaus. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Hage - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 27-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis war am Sonntag in Hage mit dem Auto unterwegs. Die Polizei hielt den Autofahrer um kurz nach 13 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Halbemonder Straße an. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und untersagten die Weiterfahrt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

