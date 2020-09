Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht // Westerholt - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein grauer Opel Zafira wurde am Dienstag in Aurich beschädigt. Ein Unbekannter stieß zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr gegen den linken Außenspiegel und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich an der Bahnhofstraße. Der Opel stand dort in einer Parkbucht. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Westerholt - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Westerholt von der Fahrbahn abgekommen. Mit einem Smart fuhr der Heranwachsende gegen 21.20 Uhr auf dem Kummerweg, als er nach bisherigem Erkenntnisstand in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Er verlor die Kontrolle über den Wagen und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der 18-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

