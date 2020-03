Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Müll auf Feldweg entsorgt

Landkreis Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Müll auf Feldweg entsorgt

An der Collrunger Straße in Wittmund wurde unerlaubt eine größere Menge Abfall entsorgt. Unbekannte hinterließen auf einem Feldweg, etwa in Höhe der Einmündung zur Hinrichs-Niewerth-Straße, unter anderem Reifen und Sperrmüll. Festgestellt wurden die unerlaubt entsorgten Gegenstände am Samstag gegen 18 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise Teile des entsorgten Mülls zuordnen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

