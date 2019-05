Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt; Norden - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Zu Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ist es am Montagnachmittag in Norden gekommen. Ein 23 Jahre alter Mann aus Norden fuhr mit seinem Ford Fiesta gegen 14:50 Uhr auf der Osterstraße in Richtung Bundesstraße. Hinter ihm fuhr ein 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Leezdorf. Als der Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremste, bemerkte dies der Motorradfahrer offenbar zu spät. Der 18-Jährige fuhr auf den Ford auf und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Unfallzeugen gesucht

In der Alleestraße in Norden sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Ein weißer Citroen Jumpy und ein grauer Toyota Auris waren gegen 10:20 Uhr auf der Alleestraße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallhergang ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell